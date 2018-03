Esenler’de dev kültür yatırımları

Esenler, son 9 yılda kültür altyapısına yapılan dev yatırımlar ile İstanbul’un önemli kültür merkezlerinden biri oldu.

2009 yılında sadece bir kültür merkezi ve 400 koltuk kapasitesine sahip ilçe, M. Tevfik Göksu’nun Belediye Başkanlığı’na seçilmesiyle birlikte kültürel anlamda da yeni bir imar sürecine girdi. Esenler’de 2009 yılında 400 olan koltuk sayısı, iki büyük kültür-sanat merkezi, uluslararası kongre merkezi ve diğer salonlarla birlikte 8 kattan fazla bir artışla 3 bin 650’ye ulaştı. İstanbul’da en çok kültür-sanat etkinliğinin düzenlediği ilçede etkinliklere katılım sayısı da 1 milyonun üzerine çıktı.

Esenler Kültür Merkezi ile sınırlı kalan kültür etkinlikleri, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi, Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi, YTÜ Uluslararası Kongre Merkezi ve Otağ-ı Hümayun’un hizmete açılmasıyla birlikte tüm ilçeye yayıldı.

Koltuk sayısı 9 yılda % 900 büyüdü

Geçen 9 yılda şehrin mekansal dönüşümün yanı sıra kültürel dönüşümünü de sağladıklarını ifade eden Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, "Biz, şehri hiç bir zaman sadece bir mekan olarak görmedik. Esenler’i, dünyanın en güzel şehri ve bir marka olan İstanbul’la bütünleştirme gayreti içine girdik. Bu anlayışın neticesinde Esenler’de kültürel alanda da büyük bir değişim ve dönüşüm yaşandı. Kültür altyapısına yaptığımız yatırımlarla 9 yılda koltuk sayımızı 400’ten 3 bin 650’ye çıkardık.” dedi.

Koltuk sayısı her geçen yıl artan Esenler’de, düzenlenen etkinlik sayısı da her sezon artıyor. Kültür-sanat sezonlarına Türk-İslam tarihin önemli fikir ve ilim insanlarının isimlerini veren Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, yıl boyunca 7’den 70’e tüm Esenlerlileri birbirinden renkli ve özgün etkinliklerle buluşturuyor. 2017 yılında düzenlenen bin 665 etkinlikte 1 milyondan fazla kişi ağırlandı.

Kültür ile toplumu inşa ediyoruz

Esenler’de çocuklardan yaşlılara, gençlerden kadınlara kadar her kesim için kültür-sanat etkinlikleri düzenlediklerini belirten Başkan Göksu, “Suç ve suç işleme oranında 2009 yılında ilk üçte olan Esenler, bugün en son sırada bulunuyor. Bu noktaya kültür ve sanatla geldik, insanlara aidiyet bilinci kazandırdık ve geleceğe bakmalarını sağladık. Çünkü biz, kültürel etkinlikleri fantastik ihtiyaç olarak değil, toplumsal inşa olarak görüyoruz. Etkinliklerimiz, her geçen yıl tüm hızıyla ve artarak devam edecek” diye konuştu.