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- ESENLER'DE İLKOKULA BOMBA İHBARI (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 14:18 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA Esenler'de bulunan ilkokul bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA
Esenler'de bulunan ilkokul bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı.
Ressam Şevket Dağ İlkokulu'nda bomba olduğu yönünde polise ihbarda bulunuldu. Okula gelen polis ekipleri öğrencileri dışarı çıkardı. Okula gelen velilerde öğrencileri alarak evlerine götürdü. Polisin okuldaki incelemesi sürüyor

Görüntü Dökümü:
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-Okuldan görüntü
-Öğrenciler ve velileri
-Polislerin görüntüsü
-Detaylar

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