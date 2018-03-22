Esenler’de Kayseri ve Malatya türküleri

"Yörelerimiz Türkülerimiz" programı ile Esenler’deki vatandaşlar bir yandan sohbet edip yörelerinin türkülerini dinlerken, diğer yandan da çay ve çeşitli ikramlarla keyifli vakit geçiriyor.

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğünün Nizamülmülk Kültür Sanat sezonu kapsamında hayata geçirdiği projelerden "Yörelerimiz Türkülerimiz", Esenlerlilerden büyük ilgi görüyor. Esenlerli vatandaşlar, "Yörelerimiz Türkülerimiz" ile bir yandan sohbet edip yörelerinin türkülerini dinlerken, diğer yandan da çay ve çeşitli ikramlarla keyifli vakit geçiriyor. Esenler Kayseri Sivil Toplum Kuruluşlarının ve Malatya Derneklerinin bir araya geldiği "Yörelerimiz Türkülerimiz" programlarına, dernek başkanları ve Esenler sakinleri katıldı. Afrin şehitleri ve Türk ordusu için Kuran-ı Kerim okunarak başlayan programlarda, ülkenin birliği ve beraberliği için dualar edildi.

Türküler okundu

Türk Halk Müziği sanatçıları Ömer Çelik ve Ahmet Turan’ın, "Gesi Bağları", "Bir Of Çeksem Karşıki Dağlar Yıkılır", "Malatya Eline Serin Dediler", "Yüksek Ayvanlarda Bülbüller Öter" gibi Kayseri ve Malatya türkülerinin söylendiği programlar, "radyoesenler.com"dan canlı olarak takip edildi.