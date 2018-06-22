Sanığın savunmasına yer verilen mütalaada, sanığın, mağdurların kendisine saldırması üzerine kendini korumak amacıyla yere doğru ateş ettiğini, kimseyi hedef almadığını ifade ettiği ama dinlenen tanık beyanı ile dosyada bulunan CD çözüm tutanağının sanığı doğrulamadığı aktarıldı.

İSTANBUL (AA) - Esenler'de, kendisine uyuşturucu için sahte para verdiği gerekçesiyle bir kişiyi tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığın, 20 yıldan 32 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Sanığın uyuşturucu ticareti yaptığı ve müşteki Fikret Sandayuk'un tanık beyanı ve kendi ikrarına göre olay öncesinde kuru sıkı silahla havaya ateş etmesi ile ilgili soruşturmanın ayrı bir dosya üzerinden yürütüldüğünün anımsatıldığı mütalaada, sanığın, mağdurların göğüs ve baş, boyun bölgesine ateş ettiği, mağdurların yaşamsal tehlike geçirdikleri kaydedildi.

Kerim Memiş'in olaydan 8 gün sonra yaralanmadan kaynaklı hastanede öldüğünün anlatıldığı mütalaada, tanık Şermin Memiş'in beyanlarına da yer verildi.

Mütalaada, müşteki Fikret Sandayuk'un duruşmada alınan beyanına değinilerek, "Sandayuk, maktul, maktulün eşi ve çocuğu ile birlikte olayın olduğu iş hanının önüne gittiklerini, maktulün uyuşturucu almak için sanığın yanına gittiğini, Hasan ile Kerim'in sahte para için tartıştıklarını, Kerim'in önceden bir alışverişte sahte para vermesi yüzünden tartıştıklarını, tartışma esnasında silah patlayınca kendisinin yaralandığını, iş hanının içerisine girdiğinde Kerim'in başından yaralı vaziyette gördüğünü, kendisini Hasan'ın vurduğunu, direkt hedef alarak ateş ettiğini beyan etmiştir." denildi.