İSTANBUL (AA) - Esenler'de, kendisine uyuşturucu için sahte para verdiği gerekçesiyle bir kişiyi tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığın, 20 yıldan 32 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.
Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Hasan Külek ile taraf avukatları katıldı.
Duruşmada, cumhuriyet savcısı, mütalaasını mahkemeye sundu.
Mütalaada, sanık Hasan Külek ile mağdurlar arasında uyuşturucu satışı yüzünden kaynaklandığı düşünülen bir tartışmanın yaşandığı, tartışma sırasında sanığın silahla önce müşteki Fikret Sandayuk'u sol göğüs bölgesinden yaşamsal tehlike oluşturacak şekilde yaraladığı, sonra ön koltukta oturan maktul Kerim Memiş'i montundan tutup araçtan indirdikten sonra boyun bölgesinden yaşamsal tehlike oluşturacak şekilde yaraladığı belirtildi.
Sanığın savunmasına yer verilen mütalaada, sanığın, mağdurların kendisine saldırması üzerine kendini korumak amacıyla yere doğru ateş ettiğini, kimseyi hedef almadığını ifade ettiği ama dinlenen tanık beyanı ile dosyada bulunan CD çözüm tutanağının sanığı doğrulamadığı aktarıldı.
Sanığın uyuşturucu ticareti yaptığı ve müşteki Fikret Sandayuk'un tanık beyanı ve kendi ikrarına göre olay öncesinde kuru sıkı silahla havaya ateş etmesi ile ilgili soruşturmanın ayrı bir dosya üzerinden yürütüldüğünün anımsatıldığı mütalaada, sanığın, mağdurların göğüs ve baş, boyun bölgesine ateş ettiği, mağdurların yaşamsal tehlike geçirdikleri kaydedildi.
Kerim Memiş'in olaydan 8 gün sonra yaralanmadan kaynaklı hastanede öldüğünün anlatıldığı mütalaada, tanık Şermin Memiş'in beyanlarına da yer verildi.
Mütalaada, müşteki Fikret Sandayuk'un duruşmada alınan beyanına değinilerek, "Sandayuk, maktul, maktulün eşi ve çocuğu ile birlikte olayın olduğu iş hanının önüne gittiklerini, maktulün uyuşturucu almak için sanığın yanına gittiğini, Hasan ile Kerim'in sahte para için tartıştıklarını, Kerim'in önceden bir alışverişte sahte para vermesi yüzünden tartıştıklarını, tartışma esnasında silah patlayınca kendisinin yaralandığını, iş hanının içerisine girdiğinde Kerim'in başından yaralı vaziyette gördüğünü, kendisini Hasan'ın vurduğunu, direkt hedef alarak ateş ettiğini beyan etmiştir." denildi.
Kamera kayıtlarının değerlendirildiği mütalaada, bütün deliller değerlendirildiğinde maktul Kerim Memiş ile sanık Hasan Külek'in arasında tartışma çıktığı, tartışmaya müşteki Fikret Sandayuk'un da dahil olduğu ifade edildi.
Mütalaada, "Kamera kayıtları ve tanık Şermin Memiş'in anlatımı ve müşteki Fikret Sandayuk'un, Hasan Külek'e karşı ensesinden tutup sürüklemek şeklinde eylemlerinin olduğu, sanığın savunmasında gelenlerin kendisini iş yerinden çıkarıp sürüklediklerini, fırsat bulup ateş ettiğini beyan etmiştir." ifadeleri aktarıldı.
Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanık Hasan Külek'in maktul Kerim Memiş'i ateş ederek tabancayla öldürdüğü, müşteki Fikret Sandayuk'u ise göğüs bölgesine ateş ederek yaşamsal tehlike geçirmesine sebebiyet verdiği, her iki eylemde karşı taraftan gelen haksız tahrikin etkisinde olduğu, ruhsatsız tabanca taşıdığı ve bu suretle atılı suçları işleri anlaşıldığından sanığın 20 yıldan 32 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Sanık ve avukatının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını yapması için süre verilmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.
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