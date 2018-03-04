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Esenler'de silahla yaralama

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2018 05:31 | Son Güncelleme

Esenler'de silahla yaralama

İSTANBUL (AA) - Esenler'de çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Turgut Reis Mahallesi Karaosmanoğlu Caddesi'nde kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kişi arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda silahla vurulan kişi ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kimliği henüz belirlenemeyen yaralı, 112 Acil Servis ekibince Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Silahla ateş açan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Esenler Karaosmanoğlu Caddesi silahla yaralama Turgut Reis Mahallesi

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