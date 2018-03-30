Esenler’de sınıftan sahneye şiirler

"Sınıftan Sahneye Şiir Dinletisi" kapsamında, ESEV öğrenci ve öğretmenleri Esenlerlilere şiir dolu bir gece yaşattı.

Esenler’in sanata açılan kapısı Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) öğrencileri, 2017-2018 kültür sanat sezonunda aldıkları eğitimlerle geliştirdikleri yeteneklerini sahnede sergilemeye başladılar. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşen "Sınıftan Sahneye Şiir Dinletisi" programında, ESEV öğrencileri şiirseverlerle buluştu.

Sözün zirvesi Kur’an

ESEV Edebiyat ve Şiir Atölyesi eğitmeni Bestami Yazgan’ın atölyesine katılan öğrencilerin ve eğitmenlerin şiir okuduğu gecede programın açılış konuşmasını yapan ESEV Genel Sanat Yönetmeni Abdülbaki Kömür, hayatın bir şiir olduğunu ve şiire bir gece ayırmış olmanın önemine dikkat çekerek, "Bizler Müslümanız ve Peygamber Efendimiz’e gönderilen bir kitabımız var. Peygamber Efendimiz döneminde edebiyat zirve yapmış. Biz söz ehliyiz, bizim savaşımız da, oturuşumuz da, konuşmamız da şiir gibidir. Bu geceye emek veren öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Kömür, konuşmasının ardından "Can Sızısı" isimli şiirini seslendirdi.

Gecede sahneye çıkan ESEV Edebiyat ve Şiir Atölyesi öğrencileri ise hem kendi yazdıkları şiirleri seslendirerek aldıkları yeteneklerini sergilediler hem de en sevilen şiirleri yorumlayarak seyirciden büyük alkış aldılar.