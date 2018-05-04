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ESENLER'DE SOKAK ORTASINDA CİNAYET

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 20:06 | Son Güncelleme

Ersan SAN / İSTANBUL DHA Esenler'de, Ali Yusuf Dağdeviren adlı kişi, sokak ortasında tartıştığı Hasan Yılmaz'ı 7 el ateş ederek öldürdü.

Ersan SAN / İSTANBUL DHA
Esenler'de, Ali Yusuf Dağdeviren adlı kişi, sokak ortasında tartıştığı Hasan Yılmaz'ı 7 el ateş ederek öldürdü. Ali Yusuf Dağdeviren olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olay, Esenler Menderes Mahallesi 302.Sokak üzerinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen nedenle sokak ortasında Ali Yusuf Dağdeviren ile Hasan Yılamz arasında tartışma çıktı. Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Mahallelinin kavgayı ayırmasıyla oradan ayrılan Ali Yusuf Dağdeviren, 15 dakika sonra olay yerine elinde silahla geldi. Dağdeviren sokak üzerinde Hasan Yılmaz'a 7 el ateş ederek öldürdü. Mahallelinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, cinayetin hemen ardından Ali Yusuf Dağdeviren'i olay yerinde gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Görüntü Dökümü:
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-Polis ekiplerinin çalışması
-Yerdeki ceset
-Meraklı vatandaşlar

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