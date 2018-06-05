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ESENLER'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 06:28 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik  Esenler'de birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik Esenler'de birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Özel Harekat Timlerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyonda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

ADRESLERE ÖZEL HAREKAT TİMLERİ GİRDİ
Narkotik polislerinin baskın yaptığı adreslerden biri de Oruç Reis Mahallesi, Marmara Caddesi'ndeki bir bina oldu. Binaya önce Özel Harekat Timleri girdi. Binanın 5. katına yönelik olarak yapılan operasyonda bir adet silah ele geçirilirken evde bulunan bir kişi gözaltına alındı. Sabah saat 05:00 sıralarında başlayan operasyonda baskın yapılan evlerdeki arama ve gözaltı işlemleri devam ediyor.

Görüntü dökümü:
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-Ekiplerin operasyona gidişi
-Özel harekat timlerinin kapıyı açması
-Özel harekat timlerinin binadan çıkması
-Çevre güvenliği alan polislerden görüntü
-Gözaltına alınan zanlının çıkarılışı
-Genel ve Detay görüntüler

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