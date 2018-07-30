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- ESENLER'DE YOLCU OTOBÜSÜNDE YANGIN 

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 16:06 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Murat SOLAK-İSTANBUL DHA Esenler'de şehirlerarası yolcu otobüsünün motor bölümünde yangın çıktı.

Haber-Kamera: Murat SOLAK-İSTANBUL DHA
Esenler'de şehirlerarası yolcu otobüsünün motor bölümünde yangın çıktı. Çoğunluğunu kadınların ve çocukların oluşturduğu yolculardan bazıları yaşadığı korku ile fenalık geçirdi.
Yangın, Hal Yolu Otogar istikameti Esenler mevkiinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Tekirdağ'dan Zonguldak'a sefer yapan ve yaklaşık 30 yolcusu bulunan otobüsün motor bölümünde çıkan yangın kısa sürede yayılmaya başladı. Alevlerin sardığı, dumanların yükseldiği otobüsün içinden tahliye edilen yolcular büyük bir korku yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle otoyolda trafik yoğunluğu yaşandığı görüldü.

YOLCULAR, FİRMA İSMİNİ KAPATAN GÖREVLİLERE TEPKİ GÖSTERDİ
Çoğunluğunu kadınların ve çocukların oluşturduğu yolculardan bazıları yaşadığı korku ile fenalık geçirdi. Gazetecilerin görüntü aldığı sırada firma gazete sayfaları ile kapatan firma görevlilerine bazı vatandaşlar tepki gösterdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri dumandan etkilenen iki kişiyi ayakta tedavi etti. Yol kenarındaki yeşil alanda bir süre bekletilen yolcular, kendilerine tahsis edilen servis araçlarına bindirilerek, olay yerinden götürüldü.

"BİR ANDA OLDU, ANLAMADIK. KORKTUK"
Bir yolcu, "Tekirdağ Çorlu'dan geliyoruz. Bir anda oldu, anlamadık. Ben de hala etkisindeyim, atlamadım. Korktuk. Korku ve panik yaşandı" dedi.

"TEYZEM KALP KRİZİ GEÇİRİYORDU, KUZENİM BAYILDI"
Yaşadığı korkuyu hala atlamadığı görülen başka bir yolcu ise,"Bağırdılar. Koşa koşa indik. Arka tekerleğe kadar geldi, ben orada oturuyordum. Teyzem kalp krizi geçiriyordu, kuzenim bayıldı. Çorlu'dan geliyorduk" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ
-Otobüsten yükselen dumanlar
-Çalışanların müdahale etmesi
AKTÜEL GÖRÜNTÜ
- Otobüsten görüntüler
- İtfaiye, sağlık ve polis ekiplerinden görüntüler
- Söndürme çalışmaları
- Yolcuların tepkisi
- Yolcular ile röp.
- Detaylar

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