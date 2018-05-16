Esenlerli Çocukların İlk Oruç, İlk İftar Heyecanı

İSTANBUL,(DHA)- ESENLERLİ çocuklar, Ramazan'ın ilk günü oruçlarını kardeşlik sofralarında hep birlikte açtı. İftara katılan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da çocukların iftar sevincini paylaştı.

Esenler Belediyesi, Ramazan ayının ilk gününü yine çocuklara ayırdı. Anneleriyle birlikte 15 Temmuz Şehitler Parkı’na gelen bin 500 çocuk, hayatlarında ilk kez oruç tutmanın ve Ramazan'ın bereketini paylaşmanın mutluluğunu yaşadı. Çocukların ilk iftar heyecanına Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da ortak oldu. Çocuklar, iftar öncesinde ve sonrasında Nasreddin Hoca, Keloğlan, Karagöz-Hacivat gölge oyunları, animasyon, jonglör ve illüzyon gösterileri ile keyifli vakit geçirdi. İftar vaktinin gelmesiyle birlikte kendileri için hazırlanan masalarda yerlerini alan çocuklar, bir çocuk tarafından okunan akşam ezanı ile hep birlikte oruçlarını açtı. Çocuklar, ilk iftarlarının ardından yine bir çocuğun yemek duasına hep birlikte “Amin” dedi.

Oruçlarını açan çocuklar daha sonra kendileri için hazırlanan gösterileri izleyip, keyifli dakikalar geçirdi. Çocuklara bir Osmanlı geleneği olan "diş kirası" adı altında çeşitli hediyeler de verildi.