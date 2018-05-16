Esenlerli Çocukların İlk Oruç, İlk İftar Heyecanı

İSTANBUL,(DHA)- ESENLERLİ çocuklar, Ramazan'ın ilk günü oruçlarını kardeşlik sofralarında hep birlikte açtı. İftara katılan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da çocukların iftar sevincini paylaştı.
Esenler Belediyesi, Ramazan ayının ilk gününü yine çocuklara ayırdı. Anneleriyle birlikte 15 Temmuz Şehitler Parkı’na gelen bin 500 çocuk, hayatlarında ilk kez oruç tutmanın ve Ramazan'ın bereketini paylaşmanın mutluluğunu yaşadı. Çocukların ilk iftar heyecanına Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da ortak oldu. Çocuklar, iftar öncesinde ve sonrasında Nasreddin Hoca, Keloğlan, Karagöz-Hacivat gölge oyunları, animasyon, jonglör ve illüzyon gösterileri ile keyifli vakit geçirdi. İftar vaktinin gelmesiyle birlikte kendileri için hazırlanan masalarda yerlerini alan çocuklar, bir çocuk tarafından okunan akşam ezanı ile hep birlikte oruçlarını açtı. Çocuklar, ilk iftarlarının ardından yine bir çocuğun yemek duasına hep birlikte “Amin” dedi.
Oruçlarını açan çocuklar daha sonra kendileri için hazırlanan gösterileri izleyip, keyifli dakikalar geçirdi. Çocuklara bir Osmanlı geleneği olan "diş kirası" adı altında çeşitli hediyeler de verildi.
“ÇOK ZORLANDIM AMA BAŞARDIM”
Oruç tuttuğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Levent Taş,” Bugün çok güzeldi. Orucun ilk günü oruç tuttum. Çok zorlandım ama başardım. Çok sevinçliyim” ifadelerini kullanılırken Nisanur Yakar ise,” Oruç tutmak çok güzel bir şey. Canımız yemek çekiyor ama yemiyoruz. İlk başta tutamayacağımı sanmıştım ama sonra bir baktım tutuyorum” şeklinde konuştu.
“YILLAR SONRA ÇOCUKLARIMIZ BU iFTARLARDAN BAHSEDECEK”
İftara katılan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu,” Bir insanın hayatta aktarabileceği yaşadığı yerle ilgili kurduğu gönül bağıdır. Burada yıllar sonra çocuklarımız kendi yaşadığı şehirle ilgili bir şey anlattıklarında bu çocuk iftarlarından bahsedecekler. Esenler’de binlerce çocuk bir araya gelip oruç tutardık diye hikayelerine başlayacaklar. Çocuklar yaşadıkları yere sahip çıkacaklar. Yaşadıkları yere sahip çıkarken de kendi kültürek kodlarını, kendi değerlerini bilerek ve öğrenerek sahip çıkacaklar. Biz geleceği inşa ediyoruz” cümlelerini kullandı.
(GÖRÜNTÜLÜ/FOTOĞRAFLI)
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
İftar öncesi genel detay
Oyunlardan detay
İftar vakti ve dua detay
2 çocuk röp
Karagöz Hacivat detay
Başkan röp
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