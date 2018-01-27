Esenlerli sporculardan Afrin harekatına tam destek

Esenler'deki amatör futbol kulüplerinden Uzakdoğu sporlarına kadar ilçede faaliyet gösteren tüm spor kulüplerinden çok sayıda sporcu bir araya gelerek, kurban kesip Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı'na destek verdi. Esenler Hakkı Başar Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı'na destek programına; Milletvekilleri Ahmet Hamdi Çamlı, Hasan Turan ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu'nun yanı sıra ilçedeki tüm spor kulüplerinin başkan ve yöneticileri, şehit aileleri, gaziler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı. Türk bayrakları ile salonu doldurup marşlar söyleyen sporcular Mehmetçiğe "sizinleyiz" mesajı verdi. Semazen gösterisi ve okunan duaların ardından sporcular asker selamı verdi.

"İNSANLIĞIN VİCDANI OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Mehmetçiğin Afrin'de tüm insanlığın yüklerinin sorumluluğuyla cephede savaş verdiğini ifade eden Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu,öBugün Mehmetçiğimiz Afrin'de bu toprakların, bu milletin bekası için canını ortaya koyarak bu topraklara yan gözle bakanlara şöyle diyorlar; boşuna kafanızı bu tarafa yöneltmeyin. Biz ki tarihte sömürge olmamış bir milletin çocuklarıyız. Biz ki tarihte insanlığın vicdanı olduğumuz gibi bugün de insanlığın vicdanı olacağız ve insanlığın vicdanı olmaya devam edeceğiz. Nerede bir mazlum varsa onun yanında olmaya, nerede bir zalim varsa onların karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz diyorlar. Şimdi bize düşen onlara dua etmektir" diye konuştu.

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