Esentepe’ye Aktif Yaşam Merkezi geliyor

Eyüpsultan Belediyesi, çocuklara, gençlere ve kadınlara hizmet verecek olan Esentepe Aktif Yaşam Merkezi’nin inşasına başlıyor.
Eyüpsultan Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik anlamında insan odaklı yatırımlar hız kesmeden hayata geçiriliyor. Bu hizmetler ilçede yaşayan vatandaşların yaşam kalitesinin arttırılması ve yaşam alanlarına konfor kazandırılması amacıyla gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın talimatıyla Esentepe Aktif Yaşam Merkezi inşasına çok kısa süre içerisinde başlanacak.
Planlama çalışmaları tamamlanan ve projesi onaylanan merkezde kadın kültür evi, spor salonları, İSMEK Hayat Boyu Öğrenme Merkezi, kafe ve sosyal alanlar, eğitim sınıfları ve çocuk yetenek evi bulunacak.
Merkez, çocuklara, gençlere ve kadınlara özel hizmet sunacak.
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