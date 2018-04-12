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Esenyurt Belediye Başkanı Alatepe: “1 Aralık’a kadar tüm inşaatlarımız bitecek”

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 21:34 | Son Güncelleme

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, 30-35 şantiyede inşaatları sürdürdüklerini belirterek, ”2018 yılı 1 Aralık itibarıyla bir iki okul ve cami hariç devam eden tüm inşaatlar bitecek“ dedi.Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, ilçede yapımı süren belediyeye ait inşaatlarda denetimlerde bulundu.

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, 30-35 şantiyede inşaatları sürdürdüklerini belirterek, ”2018 yılı 1 Aralık itibarıyla bir iki okul ve cami hariç devam eden tüm inşaatlar bitecek“ dedi.
Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, ilçede yapımı süren belediyeye ait inşaatlarda denetimlerde bulundu. Başkan Alatepe, projelerin inşaat aşamalarını yerinde tespit ederek, müteahhitlerden işlerin hızlandırılmasını ve zamanında bitirilmesini istedi. İncelemelerinin ardından açıklama yapan Başkan Alatepe, “Şantiyeleri denetledik. İşlerin bitiş tarihlerine büyük önem veriyoruz. Halkımızın yapılan işlerin bitiş tarihlerini önceden bilmelerini istiyoruz. Bu konuda hassasız. Bunları bir an önce halkın hizmetine sunmayı arzuluyoruz” dedi.

“30 Kasım’da belediyenin yaptığı bir iki okul ve cami harici inşaat kalmayacak”
2018 yılının sonlarına doğru inşaat çalışmalarının biteceğini söyleyen Alatepe, “Şu anda ilçede spor kompleksi, pazar alanı, okul, cami gibi 30-35 şantiyede inşaatlar sürüyor. 30 Kasım’da Esenyurt’ta belediyenin gerçekleştirdiği bir iki okul ve cami haricinde inşaat kalmayacak. Tabii yeni yapılmaya başlayacak inşaatlar bunun dışında. Hepsinin tarihlerini belirledik. 1 Aralık itibarıyla tüm asfaltlar bitecek, çukurlar dolacak ve 1-2 şantiye hariç her şey bitecek” diye konuştu.

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