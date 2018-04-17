Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, Esenyurt’un geleceğinin bugünden daha güzel olacağının müjdesini vererek bunun için çalıştıklarını ve projeler geliştirdiklerini söyledi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, Esenyurt Belediyesi ‘yle birlikte çalışan ilçede faaliyet gösteren proje ofis yöneticileriyle bir tanışma toplantısı gerçekleştirdi. Alatepe, yaptığı konuşmada “El ele vererek birlikte Esenyurt’u daha güzel yapalım “ diye konuştu. Alatepe, proje sahip ofislerine Esenyurt’ta yapılan projeler hakkında bilgi verirken “İlçemizde trafik rahatlıyor. 2020 yılına kadar metro gelecek. 5 tane üst geçit projesi var. 30 Haziran’a kadar kavşak düzenlemeleri bitirilecek, cami inşaatları tamamlanacak. 7 parkımızın altına otopark projemizi önümüzdeki dönemde faaliyete geçireceğiz. Tüm sokaklarımız tek yön olacak. 3000 kişilik spor, salonu ile birlikte kültür ve kongre binası yapılacak” diye konuştu. Başkan Alatepe, proje ofis yöneticilerinin ulaşım, metro ve otopark başta olmak üzere ilçeyle ilgili bir çok alandaki sorularını da cevaplandırdı.