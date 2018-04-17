Esenyurt Belediye Başkanı Alatepe’den yeni okul müjdesi

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, bu yıl ilçede 10-12 okulun yapımına aracılık edeceklerini söyledi.
Esenyurt Belediyesi tarafından çoğulcu ve katılımcı hizmet anlayışı ile salı günleri yapılan halk günleri bu hafta da gerçekleştirildi. İlçenin 7 farklı mahallesinde bulunan kültür merkezlerinde düzenlenen halk günlerinde vatandaşlar dertlerini ilgili birim yetkililerine direkt aktarma imkanı buldu. Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe Ak Parti Esenyurt İlçe Başkanı Yasir Çelik ile birlikte Akçaburgaz Mahallesi’nde bulunan Yunus Emre Kültür Merkezi’nde yapılan halk gününe katıldı. 4-5 kişilik mahalle sakini Alatepe’den mahallerine okul yapılmasını istedi. Alatepe de bu talep üzerine bu yıl yapacakları en büyük yatırımların okul yapımına ayrılacağını bildirerek “ İlçede 10-12 okulun yapımına aracılık edeceğiz. İlk okulun temelini de Akçaburgaz Mahallesi’nde atacağız” dedi. Bu arada 7 ayrı noktada yapılan halk günlerine 500 civarında vatandaş katıldı. İlçe sakinlerinin sosyal, sağlık başta olmak üzere talepleri anında dikkate alınarak tespit ekipleri gönderildi.
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