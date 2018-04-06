Esenyurt Belediyesi ilçe başkanlık seçimleri

Ak Parti İl başkanı Bayram Şenocak ise yaptığı konuşmada, "Ak Parti dağımız sarsılmaz. Bütün eski görev almış çalışanlarımıza ve başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Teşkilatçılığı ve siyaseti her anlamıyla öğrendiğimiz bir liderimiz var. Genç bir başkanımız var çıtayı dahada yukarı taşıyacağız. Yeni başkana çok iş düşüyor. Cumhurbaşkanımızı da ilk Başkan yapmak için var gücümüzle çalışacağız" ifadelerini kullandı.

FEDAKARLIK BİZİ ÜSTÜN KILIYOR

Aile Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan kürsüye gelerek bir konuşma yaptı. Bakan Fatma Betül Sayan konuşmasında, "Teşkilatımızdaki kadınlarımızın ve gençlerimizin ne kadar fedakar olduğunu biliyoruz. Fedakarlık ve çalışkanlık bizi diğer partilerden üstün kılıyor" diyerek yeni Başkana başarılar diledi.

NÜKLEER SANTRALİMİZİ TÜM ENGELLERİ AŞIP YAPACAĞIZ

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ise, "Türkiye tarihi bir dönemden geçiyor. Ak partide siyaset yapmak ülkenin bekaasını gösterdiği içinde başka bir anlam ifade ediyor. Türkiye’yi özellikle enerji ve teknoloji anlamında çağ atlattık. Sadece nükleer santral yatırımlarımız milyarlarca dolar. Dört bir tarafımızda bütün ülkelerde nükleer santral var. Biz yapmak istediğimiz zaman kimse kusura bakmasın. Yerli ve Milli olabilmek için gerekirse canımzı feda etmemiz gerekir. Esenyurt 15 Temmuz’da tankların önüne yatarak bunu gösterdi" dedi.