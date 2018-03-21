Esenyurt Belediyesi’nden Kızılay’a destek

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe ve belediye personeli Kızılay’ın kan bağışı kampanyasına kan vererek destek oldu.

Esenyurt Belediyesi önündeki alana kurulan Kızılay Çadırını Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe ziyaret etti. Ziyaret sırasında çadırda bulunanlarla sohbet eden Başkan Alatepe, uzun süredir düzenli olarak kan verdiğini söyledi. Sohbet sonrası Başkan Alatepe ve belediye personelleri kan vererek Kızılay’a destek verdi.

Kan bağışının insani bir görev olduğunu vurgulayan Başkan Alatepe, "Ülkemizde kan verme oranı maalesef yüzde 1, bütün vatandaşlarımızın bunun için duyarlı olmasını bekliyoruz. Her vatandaş yılda 2 defa kan bağışında bulunursa, bu yüzde 2’ye tekabül eder. Bu kanlar askerlerimize ve ihtiyaç sahiplerine doğru zamanda ulaşır. Yaz kış demeden kan bağışında bulunulmalı" diye konuştu.

Gün boyu devam eden kampanyada çok sayıda belediye personeli ve vatandaş kan bağışı yaptı