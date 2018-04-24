Esenyurt Belediyesinden yaralı köpeğe şefkat eli

İstanbul TEM otoyolu Esenyurt mevkiinde bir arabanın çarpmasıyla yaralanan köpek, Esenyurt Belediyesi ekiplerinin titiz müdahalesiyle hayata döndürüldü.
TEM Mandıra bağlantı yolunda geçtiğimiz gün bir araç yoldan karşıya geçmeye çalışan köpeğe çarptı ve yoluna devam etti. Yolda yaralanan köpeği gören Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri çevre güvenliğini alıp, Esenyurt Belediyesi Veteriner Müdürlüğüne haber verdi. Nöbetçi ekip hemen harekete geçerek yaralı köpeği, Esenyurt Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğüne bağlı Hayvan Bakım Merkezi’ne getirdi. Yaralı köpek burada hemen veterinerler tarafından acil olarak ameliyata alındı ve gerekli tedaviler yapıldı. Köpek yapılan müdahaleler sonucu hayata döndürüldü.
Meral Akşener: Çatı aday olmam!
Meral Akşener'e tuzak mı kuruluyor?
Yeğeninin kocasıyla kaçtı!
İsmail Kahraman'ın elini sıkmayan CHP'li milletvekili Gülay Yedekci'nin Twitter'daki paylaşımı olay oldu
Abdullah Gül aday olacak mı? 24 Haziran seçimleri hakkında çok konuşulacak yazı
Kanadalı turisti Amazon’da yerliler linç etti! İnanılmaz görüntüler
Toronto'da yayaların arasına araç daldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kütahya'da ilginç olay! Evlendikten bir gün sonra kayboldu
Apple iPhone 5s'i ‘öldürmeyecek'
Dünyanın en çok satan spor otomobili belli oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum