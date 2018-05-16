Esenyurt halkı, Filistin’e destek için bir araya geldi

İSTANBUL, (DHA) - Esenyurt halkı, Filistin’de yaşanan elim saldırı sebebiyle İsrail ve ABD’yi sert bir şekilde protesto etti. Başkan Alatepe, “İnsanın aklına hayaline gelecek şeyler değil bunlar ama İsrail bunları severek ve sevinerek yapıyor. Sessiz kalmayacağız” dedi.

Esenyurt halkı, Filistin’e destek için Turgut Özal Stadyumu Gaziler Parkı’nda buluştu. Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe’nin de katıldığı, Esenyurt Kudüs Platformu tarafından Filistin’e destek programına vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Hem Türk bayrağı hem de Filistin bayrağı ABD ve İsrail’i protesto boyunca dalgalandı. İsrail aleyhine atılan sloganlar ise gösterinin en öne çıkan unsuru idi.

“SESSİZ KALMAYACAĞIZ”

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, Filistin saldırısını kınayarak sözlerine başladı. Alatepe, “İnsanın aklına hayaline gelecek şeyler değil bunlar ancak İsrail bunları severek ve sevinerek yapıyor. Ruhlarında var ve ruhlarına işlemiş. Sessiz kalmayacağız. Bugünde burada olmamızın sebebi teravihe kadar binlerce insanla orada yaşanan zulmü protesto edeceğiz” açıklamasını yaptı.