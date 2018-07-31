Esenyurt'ta polise silahlı saldırı!

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda takviye polis sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri sokak ve araç üzerinde inceleme başlattı. Polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER



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