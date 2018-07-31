HABER

Esenyurt'ta polise silahlı saldırı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 14:27 | Son Güncelleme

İstanbul Esenyurt'ta sivil polis ekibinin dur ihtarına uymayan şüpheliler polis aracına ateş açtı. Son dakika habere göre, çok sayıda mermi polis aracına isabet ederken polisler olayı yara almadan atlattı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda takviye polis sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri sokak ve araç üzerinde inceleme başlattı. Polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER

1

2

Ayrıntılar geliyor...

PARTNER'Tek korkum eşimi kaybetmek''Tek korkum eşimi kaybetmek'
Çukurca'ya mesire alanı yapılıyorÇukurca'ya mesire alanı yapılıyor
Köylüler, maden sondajını önlemek için nöbeti sürdürdüKöylüler, maden sondajını önlemek için nöbeti sürdürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Esenyurt polis saldırı

En Çok Okunan Haberler

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

İçişleri Bakanlığı açıkladı! O izinler yürürlükten kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı açıkladı! O izinler yürürlükten kaldırıldı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni dönem başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni dönem başladı

Metrobüste yaşanan yer verme kavgası gündemi sarsmıştı! O kadın konuştu...

Metrobüste yaşanan yer verme kavgası gündemi sarsmıştı! O kadın konuştu...

Yeşilçam'ın Şişko Nuri'si Sıtkı Sezgin hastaneye kaldırıldı!

Yeşilçam'ın Şişko Nuri'si Sıtkı Sezgin hastaneye kaldırıldı!

'Tarikat şeyhi' erkek çocuklara cinsel istismardan tutuklandı! 'Dini mertebeniz artacak' diye kandırmış...

'Tarikat şeyhi' erkek çocuklara cinsel istismardan tutuklandı! 'Dini mertebeniz artacak' diye kandırmış...

Diğer Haberler
Son dakika! Türkiye'deki azınlık cemaatlerinden 'baskı' iddialarına ilişkin açıklama

Son dakika! Türkiye'deki azınlık cemaatlerinden 'baskı' iddialarına ilişkin açıklama

2018 KPSS Lisans Alan Bilgisi soru ve cevapları yayımlandı! (AİS giriş)

2018 KPSS Lisans Alan Bilgisi soru ve cevapları yayımlandı! (AİS giriş)

'Radyoaktif tespih' hayatını kararttı! İşte 18 yaşındaki gencin 1.5 yıl boyunca yaşadıkları

'Radyoaktif tespih' hayatını kararttı! İşte 18 yaşındaki gencin 1.5 yıl boyunca yaşadıkları

Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? İşte 2018 Kurban Bayramı tatili tarihi

Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? İşte 2018 Kurban Bayramı tatili tarihi

Mahkemede 'İçkime ilaç attı' dedi, sonrası korkunç!

Mahkemede 'İçkime ilaç attı' dedi, sonrası korkunç!

Zilhicce ayı ne zaman başlıyor? Fazileti nedir? Zilhicce ayı ilk on günü tutulan orucun önemi nedir?

Zilhicce ayı ne zaman başlıyor? Fazileti nedir? Zilhicce ayı ilk on günü tutulan orucun önemi nedir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.