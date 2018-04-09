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Esenyurt'ta sokak ortasında dehşet!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2018 09:27 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta sokak ortasında karısını başından vuran kişi intihar girişiminde bulundu.

Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'ndeki olay 08.00 sıralarında meydana geldi. Boşanma davaları süren D.H. adlı kadın bir süredir akrabasının evinde kalıyordu. Saban evden çıkan kadının yanına gelen kocası V.H. dehşet saçtı.

Kadını başından vuran V.H. kendi başına da ateş intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan D.H. ve V.H. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt kadın cinayeti intihar

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Kendini erkek zanneden karı kılıklılar,hemen silaha sarılıyorlar.O vurduğun kadın senden daha erkek değilse ne olayım!
Harikaaaaa
Harika Harika Harikaaaaaa
erkek, kadını kadının namusunu nasıl yaşayacağını sahiplendi ama adam olmayı karşısındaki bayana nasıl davranacağını nasıl baba olacağını en önemlisi nasıl insan olunacağını öğrenemedi. kadına güç kullanmak silah kullanmak öldürmek nedir lan ?
harika gerçekten
"Ne zaman adam oluruz" diye bi söz vardır ya. Bi kadın sokakta rahatça gezebildiği gündür cevabı
güne bak kadınlar ölümüyle uyanıyoruz allah kahretsin
Böyle şeyler neden bize artık sıradan geliyo bu durum çok iğrenç değil mi sizce yaa bence çok çok kötü durumlardayız Allah sonumuzu hayırlara vesile etsin...
yeter artık beee bu kadınlardan ne istiyosunuz birazcık erkek olun be öldürdün herşey bitti gittimi artık kıyamet kopsun:(
adama burada erkeklik taslayan erkek görünümlü bayan arkadaslar,namusun ne oldugunu unuttunuz siz..!
.
ülke adaletsiz olunca adaketi herkes kendi vereceğini düşünüyor
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