Esenyurt'ta taksi şoförleri UBER aracının önünü kesti

Olay Esenyurt'ta meydana geldi. İddiaya göre taksiciler, Esenyurt'ta müşteri alan bir UBER aracının önünü kesti. 7 taksi şoförü UBER aracının etrafını sardı ve araca vurdu.
UBER ŞOFÖRÜ ARACIN KAPILARINI KİTLEDİ
Bu sırada araçta bulunan yolcular da taksi şoförüne tepki gösterirken, taksiciler müşterileri araçtan indirmek istedi. Ancak UBER şoförü ise aracın kapılarını kitledi. Yaşanan o anlarda cep telefonuna yansıdı.
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