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Esenyurt'ta taksi şoförleri UBER aracının önünü kesti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 16:49 | Son Güncelleme

İstanbul Esenyurt'ta iddiaya göre içinde 4 yolcusu bulunan UBER aracının önü 7 taksi şoförü tarafından kesildi. Cep telefonu kamerasına yansıyan o anlarda UBER şoförü tehdit edildiğini öne sürdü.

Olay Esenyurt'ta meydana geldi. İddiaya göre taksiciler, Esenyurt'ta müşteri alan bir UBER aracının önünü kesti. 7 taksi şoförü UBER aracının etrafını sardı ve araca vurdu.

UBER ŞOFÖRÜ ARACIN KAPILARINI KİTLEDİ

Bu sırada araçta bulunan yolcular da taksi şoförüne tepki gösterirken, taksiciler müşterileri araçtan indirmek istedi. Ancak UBER şoförü ise aracın kapılarını kitledi. Yaşanan o anlarda cep telefonuna yansıdı.

taksi


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Anahtar Kelimeler:
Uber Taksi Esenyurt

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Emniyet güçleri olaya müdahale etmeli. Bu görüntüdeki kişiler derhal ifadeye çağrılmalı. İnsanların önünü kesmenin ve tehdit etmenin suç olduğu anlatılmalı. Ayrıca seyahat özgürlüğünün kısıtlanmasının da suç olduğu bu şehir teröristlerine anlatılmalı. Ayrıca devletimizi yöneten sayın büyüklerimiz bu Taksicilerin bence alayını değiştirmeli ve bu işi çok daha profesyonel yapan, yolcusuna saygılı olan UBER gibi şirketlere vermelidir. Taksicilerin alayı sabıkalı. Ben şahsen kaç defa taksicinin sigara içtiğini, benim ve trafikteki diğer araçlarının güvenliğini hiçe sayarak araç kullandıklarını.
devlet neden yasaklamıyor
hava limanına gitmek için taksi duragını aradım. 17.41 di. taksi çagırdım. taksinin gelecegini söylediler. ne zaman gelir dedim, gelecek dedi telefonu kapattı. 17.47 de aşagı indim. taksi yoktu. iki dakiaka sonra yine aradım, taksinin nerde oldugunu sordugumda beni 10 dakika bekledigini sonra gittigini söyledi. herkesi bekleyemezmiş. tekrar gönderebilirmisiniz dedim, kabaca hayır deyip yüzüme kapattı. arayıp küfür etmek istedimama yerim belli oldugu için yapmadım. topluca gelip insanlara saldırıyorlar. bu yüzden insanlar sarı taksileri hiç sevmiyor.
Niye bu kadar hızlı gidiyorsun dediğim zaman da "Yedek parça ucuz abi. Çarpsak da sıkıntı olmaz" dediklerini biliyorum. Envayi çeşit küfür edenleri de unutmayalım. Adam yolcu var mı yok mu umrunda değil. Trafikte terör estirir ve üstüne de diğer araçları sıkıştırıp onları taciz edip bir de küfür ederler. Diğer takciler vs. de hemen gelir desteğe. Organize suç örgütü gibiler. Bu görüntüler zaten kanıtıdır. En kısa zamanda bunların hepsi kontrol edilmeli. Sabıkalı olanların taksicilik yapmasına izin verilmemelidir. Burada vatandaşın can ve mal güvenliği söz konusu.
İngiltere de uber yasal değil, bunun için gerekli adımlar atılıyor. Ama burada profesyonel taksici olmak için çeşitli kurs, eğitim imtihan ve meslek bilgisi testleri yapılıyor. Ayrıca taxi sürücü belgeleri her 3 yılda yenilenirken sağlık raporu ve güvenlik tahkikatı yapılmadan taxi sürücü belgesi yenilenmez. Kısacası Taxi Üniveristesini bitirmen şart. Türkiyedeki tüm taksi esnafının meslek eğitiminden geçirilerek konu düzenlenebilir. İşte o zaman yabancı menşeyli firmalar yasadışı olur, bunlar bulundukları ülkelerin kurallarını hiçe sayıp vergi de vermiyorlar.
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