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ESENYURT VE KÜÇÜKÇEKMECE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU 

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 14:37 | Son Güncelleme

ESENYURT VE KÜÇÜKÇEKMECE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU  Haber: Çağatay KENARLI İstanbul DHA Esenyurt ve Küçükçekmece'deki operasyonlarda, 122 kilogram skank ele geçirildi.

ESENYURT VE KÜÇÜKÇEKMECE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber: Çağatay KENARLI İstanbul DHA
Esenyurt ve Küçükçekmece'deki operasyonlarda, 122 kilogram skank ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, 7 Temmuz'da Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı. Operasyon yapılan adresteki aramalarda 57 kilogram skank, 1 tabanca ve 24 mermi bulundu. Küçükçekmece'de ise 11 Temmuz'da gerçekleştirilen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Aramalarda 65 kilogram skank, 3 tabanca ve 136 mermi bulundu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. 3 zanlının ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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