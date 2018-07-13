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Esenyurt ve Küçükçekmece'de uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 14:44 | Son Güncelleme

  ESENYURT ve Küçükçekmece'deki operasyonlarda, 122 kilogram skank ele geçirildi.

Esenyurt ve Küçükçekmece'de uyuşturucu operasyonu

Çağatay KENARLI/İstanbul, (DHA)- ESENYURT ve Küçükçekmece'deki operasyonlarda, 122 kilogram skank ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, 7 Temmuz'da Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı. Operasyon yapılan adresteki aramalarda 57 kilogram skank, 1 tabanca ve 24 mermi bulundu. Küçükçekmece'de ise 11 Temmuz'da gerçekleştirilen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Aramalarda 65 kilogram skank, 3 tabanca ve 136 mermi bulundu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. 3 zanlının ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Esenyurt ve Küçükçekmece'de uyuşturucu operasyonuEsenyurt ve Küçükçekmece'de uyuşturucu operasyonuEsenyurt ve Küçükçekmece'de uyuşturucu operasyonuEsenyurt ve Küçükçekmece'de uyuşturucu operasyonu

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