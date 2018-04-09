Esenyurt'da cinayet: 2 ölü

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta tartıştığı eşini vurarak öldüren kişi aynı silahla intihar etti.

Alınan bilgiye göre, olay, Talatpaşa Mahallesi 1008. Sokak'ta V.H. adlı şahıs ile eşi D.H. arasında tartışma çıktı. Tartışmadan sonra V.H isimli şahıs, eşi D.H'ye silahla ateş etti. Eşini öldürdükten sonra V.H aynı silahla intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Çiftin son dönemde boşanma aşamasında olduğu ve uzun süredir ayrı yaşadığı öğrenildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.