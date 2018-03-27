ESENYURT'DA HELİKOPTER DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU 

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, birçok ilçede, uyuşturucu ticareti yaptığı iidda edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin olduğu öğrenildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 05.00 sıralarında Esenyurt'ta uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen 30 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyona Özel Harekat Timleri ve havadan da polis helikopteri destek verdi.
NARKOTİK POLİSLERİ ÇEVREDE BULUNAN METRUK BİNALARDA ARAMA YAPTI
Operasyon kapsamında Esenyurt'da Fatih Mahallesi 853 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın ikinci katına operasyon düzenlendi. Özel harekat timleri sokak üzerinde güvenlik önlemi alırken narkotik polisleri ise çevredeki metruk binalarda, uyuşturucu madde saklanmış olabileceği ihtimali üzerine detaylı inceleme yaptı. Yapılan operasyonlarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan şüphelilerin olduğu belirtildi.
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