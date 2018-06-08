- ESENYURT'TA 4 KATLI BİNADA  YANGIN (1)

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA
Esenyurt'ta 4 binada yangın çıktı. Doğalgaz patlaması sonrası çıktığı belirtilen yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Binada mahsur kalanların olduğu belirtiliyor
Görüntü Dökümü:
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-Olay yeri
-İtfaiyenin müdahalesi
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