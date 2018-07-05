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Esenyurt'ta alt geçitteki "cinsel saldırı" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 12:25 | Son Güncelleme

Alt geçitte bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen sanığın, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'taki alt geçitte bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen sanık için 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık M.O. ile müşteki E.O katılmazken, müştekinin avukatı hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, suç tarihi 14 Mart 2016'da müşteki E.O'nun Esenyurt’ta bir alt geçitteki otobüs durağından indikten sonra merdivenlere yöneldiği, bu sırada arkasından gelen sanığın müştekiyi tutarak yüzünü kapattıktan sonra öpmeye başladığı, müştekinin sanığın dilini ısırdığı ancak sanığın müştekiye cinsel saldırıda bulunmaya devam ettiği belirtildi.

Mütalaada, müştekinin direnmesi üzerine sanığın olay yerinden uzaklaştığı, her ne kadar sanığın savunmalarında müştekiyi arkadaşına benzettiği için sürpriz bir şekilde öptüğünü belirtmişse de, sanığın savunmasının makul ve geçerli bir savunma olmadığı, yapılan yargılama neticesinde elde edilen ve dosya içerisindeki mevcut delillere göre, sanığın üzerine atılı suçun sübut bulduğu ifade edilerek, sanığın "cinsel saldırı" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Duruşmada söz alan müşteki E.O'nun avukatı da sanığın cezalandırılmasına katıldıklarını ve mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istediklerini söyledi.

Mahkeme, müşteki avukatına süre vererek, duruşmayı erteledi.

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