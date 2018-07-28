Esenyurt'ta cinayet

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta aralarında husumet bulunan bir kişiye silahlı saldırı düzenleyen şüphelilerin açtığı ateş sonucu, olayla ilgisi bulunmayan 16 yaşındaki Fırat Kıpçak'ın ölümüne ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 30 Haziran'da 23.00 sıralarında Cumhuriyet Caddesi'nde yolda yürüyen Ömer A.'ya aralarında husumet bulunan iki şüpheli otomobilden ateş açtı. Ömer A. saldırıdan yara almadan kaçarken, şüphelilerin silahından çıkan kurşun bir cep telefonu satış dükkanında çalışan Fırat Kıpçak'a isabet etti. Otomobilde bulunan şüpheliler olay yerinden kaçarken, çevre sakinleri tarafından hastaneye kaldırılan Kıpçak, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kullandığı aracın plakasını belirledi. Polis, 25 Temmuz'da Esenyurt'ta belirledikleri adreslere düzenlediği baskında şüpheli Suat D. ile Celal S.'yi yakaladı.