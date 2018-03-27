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Esenyurt’ta denetimli serbestlik hükümlüleri ağaç dikti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 16:30 | Son Güncelleme

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Esenyurt Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği “Zeytin Dalı Hatıra Ormanı”nda denetimli serbestlik hükümlülerinin de katılımıyla 400 adet çam fidanı dikti.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Esenyurt Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği “Zeytin Dalı Hatıra Ormanı” Alkop Sanayi Sitesi Yanında düzenlenen tören ile açılışı gerçekleştirildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Esenyurt Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği “Zeytin Dalı Hatıra Ormanı”nda denetimli serbestlik hükümlülerinin de katılımıyla 400 adet çam fidanı dikti.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Esenyurt Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği “Zeytin Dalı Hatıra Ormanı” Alkop Sanayi Sitesi Yanında düzenlenen tören ile açılışı gerçekleştirildi. Açılışa, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız, Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, hakimler, savcılar ve belediye personeli ile denetimli serbestlik hükümlüleri katıldı. Protokol konuşmaları ile başlayan tören plaket takdimi ile devam etti. Ardından protokol üyeleri ile birlikte denetimli serbestlik hükümlüleri birlikte fidan dikti. Toplan 400 adet çam fidanı denetim serbestlik hükümlüleri tarafından dikilen hatıra ormanında 2 tane de zeytin ağacı protokol üyeleri tarafından dikildi.
Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, “Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımız ile ortak hareket ederek denetimli serbestlikten faydalanan kardeşlerim ile beraber bir hatıra ormanı yaptık. İsmini de Zeytindalı koyduk. Bu Ağaç dikim organizasyonunu adli personelimiz ile birlikte yapmaktan gurur duyduk. Bu organizasyonun içinde hükümlü diyebileceğimiz denetimli serbestlikten yararlanan kardeşlerimizin de bu işin içinde olması bizleri ayrıca mutlu ediyor” şeklinde konuştu.

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