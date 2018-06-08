HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

ESENYURT'TA DOĞALGAZ PATLAMASI İLE İLGİLİ İGDAŞ'TAN AÇIKLAMA 

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 18:49 | Son Güncelleme

  Haber: İstanbul DHA Esenyurt'taki doğalgaz patlaması sonucu çıkan yangınla ilgili olarak İGDAŞ yazılı bir açıklama yaptı.

Haber: İstanbul DHA
Esenyurt'taki doğalgaz patlaması sonucu çıkan yangınla ilgili olarak İGDAŞ yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada "Bugün Esenyurt, Talatpaşa mah, 1036 sk 49 numarada bulunan dairede patlama meydana gelmiş ve çıkan yangında biri Suriye uyruklu iki kişi yaralanmıştır. İGDAŞ Ekiplerinin binada yapmış olduğu incelemede, kaynağı bilinmeyen bir sebeple ortama gaz dolduğu belirlenmiştir.
Olayın kesin nedeni, yapılacak adli soruşturma sonucunda netlik kazanacaktır" denildi.

PARTNERÇocuk seks kampından kan donduran fotoğraflarÇocuk seks kampından kan donduran fotoğraflar
Yalçın Küçük hangi partiye oy vereceğini açıkladı!Yalçın Küçük hangi partiye oy vereceğini açıkladı!
MHP'li Usta: Erdoğan Demirören, Türkiye'nin önemli iş adamıydıMHP'li Usta: Erdoğan Demirören, Türkiye'nin önemli iş adamıydı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü televizyoncu Anthony Bourdain hayatını kaybetti

Ünlü televizyoncu Anthony Bourdain hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevşehir'de flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevşehir'de flaş açıklamalar

Öğrenci affının şartları neler? Kimler okula geri dönebilecek? İşte 2018 öğrenci affının detayları

Öğrenci affının şartları neler? Kimler okula geri dönebilecek? İşte 2018 öğrenci affının detayları

Hayati Yazıcı: Vatandaş fantezi yapmasın

Hayati Yazıcı: Vatandaş fantezi yapmasın

Maliye Bakanı'ndan esnaflara müjde! KDV'den ÖTV'ye...

Maliye Bakanı'ndan esnaflara müjde! KDV'den ÖTV'ye...

Annesini komşuyla yatakta gördü, canından oldu!

Annesini komşuyla yatakta gördü, canından oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şırnak'taki operasyonlarda 9 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'taki operasyonlarda 9 terörist etkisiz hale getirildi

FETÖ davasında Hidayet Karaca, İlhan İşbilen, Alaeddin Kaya, Kazim Avcı'ya ağırlaştırılmış müebbet!

FETÖ davasında Hidayet Karaca, İlhan İşbilen, Alaeddin Kaya, Kazim Avcı'ya ağırlaştırılmış müebbet!

Bingöl'de teröristlerden hain pusu: 1 asker şehit, 3 asker yaralı

Bingöl'de teröristlerden hain pusu: 1 asker şehit, 3 asker yaralı

HDP lideri ve cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş TRT yayınına çıkabilecek mi? YSK kararını verdi!

HDP lideri ve cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş TRT yayınına çıkabilecek mi? YSK kararını verdi!

Yalçın Küçük hangi partiye oy vereceğini açıkladı!

Yalçın Küçük hangi partiye oy vereceğini açıkladı!

İstanbul'da İYİ Parti-AK Parti kavgası! İYİ Parti milletvekili adayı Yücel Coşkun da karıştı

İstanbul'da İYİ Parti-AK Parti kavgası! İYİ Parti milletvekili adayı Yücel Coşkun da karıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.