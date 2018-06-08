ESENYURT'TA DOĞALGAZ PATLAMASI İLE İLGİLİ İGDAŞ'TAN AÇIKLAMA 

Haber: İstanbul DHA
Esenyurt'taki doğalgaz patlaması sonucu çıkan yangınla ilgili olarak İGDAŞ yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada "Bugün Esenyurt, Talatpaşa mah, 1036 sk 49 numarada bulunan dairede patlama meydana gelmiş ve çıkan yangında biri Suriye uyruklu iki kişi yaralanmıştır. İGDAŞ Ekiplerinin binada yapmış olduğu incelemede, kaynağı bilinmeyen bir sebeple ortama gaz dolduğu belirlenmiştir.
Olayın kesin nedeni, yapılacak adli soruşturma sonucunda netlik kazanacaktır" denildi.
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