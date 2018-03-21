ESENYURT'TA FABRİKADA SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ,  1'AĞIR 2 YARALI (2)

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA

Esenyurt'ta bir fabrikada çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir tekstil firmasında, saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, fabrikaya gelen A.B. henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı kişilere belinden çıkardığı tabancayla ateş etti. 1 kişi ölürken 12i ağır 2 kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları ambulansla Esenyurt Eğitim ve araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Silahlı saldırgan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Polis ekipleri

-Polisin güvenlik şeridi

-Boş kovanlar

-Yaşanan hareketlilik