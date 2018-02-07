Esenyurt’ta halk günü her mahallede yapılacak

Esenyurt’ta ‘Hizmet için emrinizdeyiz’ ve ‘Sizi dinliyoruz’ sloganı ile yola çıkan Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, halkın sorunlarını dinlemek için halk gününün ilçe genelinde yaygınlaştırılacağını söyledi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, halk günlerinin startını Salı günü verdi. Alatepe’nin direktifleri doğrultusunda, ilçenin 6 ayrı noktasında bulunan belediye hizmet alanlarında halk günü için ekipler konuşlandırıldı. Halk günlerinde başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri hazır bulunarak vatandaşların istek, talep ve sorunlarını dinledi. 6 ayrı noktada yapılan halk günü, çözüm masalarına mahalle muhtarları da katılarak çalışmaya dahil oldu. Buna göre "Hizmet için emrinizdeyiz", "Sizi dinliyoruz" sloganı ile yola çıkan Başkan Alatepe, kolektif bir çalışma yapısıyla vatandaşın sorunlarını yerinde dinlemek için ilçe geneline yaygınlaştırılacağını belirtti.

Esenyurt Belediyesi başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri ve mahalle muhtarları tarafından yapılan halk günleri merkezleri şöyle:

1- Prof. Dr. Sebahattin Zaim İlkokulu Kapalı Spor Salonunda; Turgut Özal Mahallesi, Saadetdere Mahallesi, Zafer Mahallesi, Namık Kemal Mahallesi

2- Esenyurt Kültür Merkezinde; Yenikent Mahallesi; Talatpaşa Mahallesi, ÜÇ Evler Mahallesi, Akevler Mahallesi, Fatih Mahallesi, Pınar Mahallesi, Bağlarçeşme Mahallesi

3- Sarıkamış Şehitleri Kültür Merkezinde; İncirtepe Mahallesi, İnönü Mahallesi, Yunus Emre Mahallesi ve Akşemsettin Mahallesi

4- Yenikent Kültür Merkezinde; Süleymaniye Mahallesi, Yenikent Mahallesi, Balıkyolu Mahallesi, Ardıçlı Mahallesi, Sultaniye Mahallesi, Örnek Mahallesi, Çınar Mahallesi, Selahattin Eyyübi Mahallesi

5- Yunus Balta Kültür Merkezinde; Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi, Piri Reis Mahallesi, Mevlana Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Mehterçeşme Mahallesi

6- Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi; İstiklal Mahallesi, Atatürk Mahallesi, Gökevler Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi, Şehitler Mahallesi, Osmangazi Mahallesi, Battal Gazi Mahallesi