HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

ESENYURT'TA KADIN CİNAYETİ DAVASI'NDA KARAR (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 17:44 | Son Güncelleme

- SANIK AĞIRLAŞTIRILMIŞ  HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI - DAVANIN ARDINDAN ADLİYE ÖNÜ KARIŞTI 3 KİŞİ YARALANDI Haber Serpil KIRKESER  Kamera İstanbul DHA Esenyurt'ta 2016 yılında iki çocuk annesi Netice Taşdelen'in (31) ölümüne ilişkin, eşi Abdulhakim Taşdelen (32) ve   5 kardeşi hakkında açılan dava karara bağlandı.

- SANIK AĞIRLAŞTIRILMIŞ HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

- DAVANIN ARDINDAN ADLİYE ÖNÜ KARIŞTI 3 KİŞİ YARALANDI

Haber Serpil KIRKESER Kamera İstanbul DHA
Esenyurt'ta 2016 yılında iki çocuk annesi Netice Taşdelen'in (31) ölümüne ilişkin, eşi Abdulhakim Taşdelen (32) ve
5 kardeşi hakkında açılan dava karara bağlandı. Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Abdulhakim Taşdelen'in Eşi kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırdı. Mahkeme heyeti, sanık Taşdelen'e verilen cezada iyi hal indirimi de uygulanmadı. Öte yandan 5 tutuksuz kardeş ise, Kasten öldürmek suçuna katılmak ve Suç delillerini yok etmek suçları sabit olmadığından ayrı ayrı beraatlerine karar verdi. Kararın ardından Bakırköy Adalet Sarayı önünde kimliği belirsiz kişilerce, 2 tutuksuz sanık ile bir yakınları bıçaklandı. Ambulansa konulan yaralılar hastaneye götürüldü. Olaya karışan kişi ya da kişilerin ise olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü
-----------------------
-Adliye önünden görüntü
-Yaralıların ambulansa konulması
-Yaşanan hareketlilik
Genel ve detaylar

PARTNERÖlümün kıyısından döndü! Kilo kaybettikçe takipçi kazanıyorÖlümün kıyısından döndü! Kilo kaybettikçe takipçi kazanıyor
Bakan Sarıeroğlu: 2500 engelli kardeşimizin atamasını yapacağızBakan Sarıeroğlu: 2500 engelli kardeşimizin atamasını yapacağız
'Marş' krizine neden olan okul müdürü: Yapılanlar yıpratmaya yönelik (2)'Marş' krizine neden olan okul müdürü: Yapılanlar yıpratmaya yönelik (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

CHP'de sıcak gelişmeler! Kemal Kılıçdaroğlu yerini Kani Beko'ya veriyor

CHP'de sıcak gelişmeler! Kemal Kılıçdaroğlu yerini Kani Beko'ya veriyor

Son dakika: Salih Mirzabeyoğlu hayatını kaybetti

Son dakika: Salih Mirzabeyoğlu hayatını kaybetti

Son dakika: Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'ya uyuşturucu davasında hapis şoku!

Son dakika: Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'ya uyuşturucu davasında hapis şoku!

BM'de büyük skandal! Toplantıyı terk etti

BM'de büyük skandal! Toplantıyı terk etti

Dünya bu iddiayı konuşuyor! 'Erdoğan'a suikast için Türkiye'ye geldiler'

Dünya bu iddiayı konuşuyor! 'Erdoğan'a suikast için Türkiye'ye geldiler'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih Portakal'ın canlı yayında sert sözlerle seslendiği İzmir Atatürk Lisesi Müdürü görevden alındı

Fatih Portakal'ın canlı yayında sert sözlerle seslendiği İzmir Atatürk Lisesi Müdürü görevden alındı

Gaziantep iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Gaziantep iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Erzurum iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Erzurum iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Erzincan iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Erzincan iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Elazığ iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Elazığ iftar vakti 2018: İftara ne kadar kaldı? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Kerkük'teki seçim merkezi sonuçlara isyan edenler tarafından kuşatma altına alındı

Kerkük'teki seçim merkezi sonuçlara isyan edenler tarafından kuşatma altına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.