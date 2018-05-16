ESENYURT'TA KADIN CİNAYETİ DAVASI'NDA KARAR (1)

- SANIK AĞIRLAŞTIRILMIŞ HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
- DAVANIN ARDINDAN ADLİYE ÖNÜ KARIŞTI 3 KİŞİ YARALANDI
Haber Serpil KIRKESER Kamera İstanbul DHA
Esenyurt'ta 2016 yılında iki çocuk annesi Netice Taşdelen'in (31) ölümüne ilişkin, eşi Abdulhakim Taşdelen (32) ve
5 kardeşi hakkında açılan dava karara bağlandı. Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Abdulhakim Taşdelen'in Eşi kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırdı. Mahkeme heyeti, sanık Taşdelen'e verilen cezada iyi hal indirimi de uygulanmadı. Öte yandan 5 tutuksuz kardeş ise, Kasten öldürmek suçuna katılmak ve Suç delillerini yok etmek suçları sabit olmadığından ayrı ayrı beraatlerine karar verdi. Kararın ardından Bakırköy Adalet Sarayı önünde kimliği belirsiz kişilerce, 2 tutuksuz sanık ile bir yakınları bıçaklandı. Ambulansa konulan yaralılar hastaneye götürüldü. Olaya karışan kişi ya da kişilerin ise olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi.
Görüntü Dökümü
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-Adliye önünden görüntü
-Yaralıların ambulansa konulması
-Yaşanan hareketlilik
Genel ve detaylar
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