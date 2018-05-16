Esenyurt'ta karısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta karısı Netice Taşdelen'i öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Abdulhakim Taşdelen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Abdulhakim Taşdelen, tutuksuz sanıklar Raşit Taşdelen, Abdurrahim Taşdelen, Yunus Taşdelen, Ömer Taşdelen ve Cemil Taşdelen ile avukatları katıldı.
Müdahiller Burhanettin İmre, Yami İmre ile avukatları Mesut Oruk, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği avukatı Tuba Torun, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Sultan Koçyiğit Öztürk ve Kadınlarla Dayanışma Vakfı avukatı Didem Işın Mordeniz duruşmada hazır bulundu.
Heyet değişikliği nedeniyle eski zabıtların okunduğu duruşmada, Cumhuriyet savcısı, mütalaasını sundu.
Olayın olduğu apartman dairesinde maktul Netice Taşdelen ve eşi Abdulhakim Taşdelen'in bulunduğu, kapının arkadan kilitli olduğu, dairenin yedek anahtarının kimsede olmadığının belirtildiği mütalaada, "Bu haliyle cinayete sanık Abdulhakim Taşdelen dışında kimsenin katıldığına dair bir delilin olmadığı, maktulenin balkondan atılması ve evde temizlik yapıldığı iddiasına ilişkin olarak Abdulhakim Taşdelen dışında bir başkasının katıldığına veya katılmış ise de bunların diğer sanıklar olduğuna dair her türlü şüpheden uzak, cezalandırılmalarına yeterli ve inandırıcı delil elde edilememiştir." denildi.
Sanık Adulhakim Taşdelen hakkında, eşini önce bıçakla defalarca yaraladığı, banyodan battaniyeye koyarak mutfağa getirdiği, oradan da canlı iken balkondan aşağı attığı ve atılı suçu işlediğinin sabit olduğu anlaşıldığından "eşe karşı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi talep edilen mütalaada, sanıklar Raşit Taşdelen, Abdurrahim Taşdelen, Yunus Taşdelen, Ömer Taşdelen ve Cemil Taşdelen'in ise "kasten öldürme suçuna katılmak" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından beraatlarını istedi.
Esas hakkındaki mütalaaya karşı sanıkların ve avukatının savunmasını yapmasının ardından sanıklar son sözlerini söyledi.
Dosyayı karar bağlayan mahkeme heyeti, sanık Abdulhakim Taşdelen'e "eşe karşı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
Heyet, diğer sanıkların ise sanıklar beraatlarını kararlaştırdı.
- Adliye dışındaki kavgada 3 kişi yaralandı
Kararın ardından adliyenin dışında, taraflar arasında tartışma yaşandı.
Kavgaya dönüşen olayda 3 kişi bıçakla yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine adliye polisi ve ambulans sevk edildi. Polis tarafından çevre güvenliğinin alınırken yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere götürüldü.
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