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Esenyurt'ta korkutan patlama!

GÜNCEL HABERLERİ | 16.01.2018 23:01 | Son Güncelleme 5 saat önce

Esenyurt’ta bir apartman dairesinde sobadan kaynaklı olduğu iddia edilen bir patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre evde bulunan 6 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Mehterçeşme Mahallesi 1839 Sokak'ta 6 katlı bir binanın 3. katındaki dairede patlama meydana geldi.

Patlama sonucu, aynı aileden Suriye uyruklu 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu arada patlama sonrası çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Patlamanın babanın sobayı tutuşturduğu sırada meydana geldiği öne sürüldü. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

AA

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doğalgaz patlama Esenyurt istanbul Son dakika

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