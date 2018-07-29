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ESENYURT'TA OMUZ ATMA TARTIŞMASI SONRASI FECİ ŞEKİLDE DÖVÜLDÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 14:40 | Son Güncelleme

  *18 yaşındaki gencin feci şekilde dövüldüğü olay güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

*18 yaşındaki gencin feci şekilde dövüldüğü olay güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA
Esenyurt'ta omuz atma tartışması sonrası 18 yaşındaki bir genç feci şekilde dövüldü. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Olay dün akşam saatlerinde Esenyurt Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Sait Arslan ile bir grup arasında omuz atma tartışması yaşandı. Tartışma sonrası gruptaki 5 kişi Arslan'a saldırdı. Sokak ortasında dakikalarca darp edilen Arslan'ı vatandaşlar kurtardı. Ancak bir süre sonra grup tekrar Arslan'a saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinde ezikler ve şişlikler oluşan Arslan, Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaya karışan saldırganlar ise kaçtı. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:
-GÜVENLİK KAMERASI
-Kavgadan görüntü
-Gencin dövülmesi
-Vatandaşların araya girmesi
-Tekrar saldırmaları
-Detaylar

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