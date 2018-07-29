ESENYURT'TA OMUZ ATMA TARTIŞMASI SONRASI FECİ ŞEKİLDE DÖVÜLDÜ

*18 yaşındaki gencin feci şekilde dövüldüğü olay güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA
Esenyurt'ta omuz atma tartışması sonrası 18 yaşındaki bir genç feci şekilde dövüldü. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Olay dün akşam saatlerinde Esenyurt Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Sait Arslan ile bir grup arasında omuz atma tartışması yaşandı. Tartışma sonrası gruptaki 5 kişi Arslan'a saldırdı. Sokak ortasında dakikalarca darp edilen Arslan'ı vatandaşlar kurtardı. Ancak bir süre sonra grup tekrar Arslan'a saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinde ezikler ve şişlikler oluşan Arslan, Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaya karışan saldırganlar ise kaçtı. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Görüntü Dökümü:
-GÜVENLİK KAMERASI
-Kavgadan görüntü
-Gencin dövülmesi
-Vatandaşların araya girmesi
-Tekrar saldırmaları
-Detaylar
Antalya'da turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı
Kocasının oyun oynadığını söylediği telefona bakınca gerçek ortaya çıktı: 'Haftaya evim müsait'
ABD'nin Iowa eyaletinde kaybolan insanlar halkta paniğe neden oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan profesyonel askerlik açıklaması
Bu iddia doğruysa çok vahim! 'Atıkları Türkiye'ye gönderiyorduk ve...'
Feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var
Şanlıurfa'da kafası kopmuş halde bulunan bebeğin annesinden korkunç itiraflar! Cinayeti bir bir anlattı!
Utanç verici fotoğraf! Boşanıyorlar...
Meral Akşener neden istifa etti? Çok konuşulacak iddia
Kanlı Ay tutulması başladı! Türkiye'de saat kaça kadar görülecek?
Okuyucu Yorumları 0 yorum