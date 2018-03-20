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ESENYURT'TA POMPALI DEHŞETİ: 3 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 20:57 | Son Güncelleme

Ersan SAN / İstanbul DHA Esenyurt'ta, 1 kişi, önce tartıştığı komşusuna ardından sokaktakilere pompalı tüfekle ateş etti.

Ersan SAN / İstanbul DHA
Esenyurt'ta, 1 kişi, önce tartıştığı komşusuna ardından sokaktakilere pompalı tüfekle ateş etti. 3 kişinin yaralandığı olayın ardından olay yerine özel harekatçıların da bulunduğu çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevik kuvvet polisleri de önlem aldı.
Olay, saat 20.30 sıralarında Örnek Mahallesi 1534'üncü Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi önce tartıştığı komşusuna ardından sokaktakilere pompalı tüfekle rastgele ateş etti. Saldırıda 3 kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine zırhlı araçlarla özel harekatçılar, çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Mahalleli de dahil olunca olaylar büyüdü. Bunun üzerine çağrılan çevik kuvvet polisleri önlem aldı. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları Esenyurt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Sokak üzerinde çok sayıda boş kovan bulundu.
Polis, olayda kullanılan pompalı tüfeği ele geçirirken, ateş eden şüphelinin de aralarında olduğu çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü:
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-Özel harekat polisleri
-Yaralıların ambulansa konulması
-Yaşanan hareketlilik
-Pompalı tüfekle ateş edenin gözaltına alınması(Yerde yatırılan)
-Polisin yaptığı gözaltılar
-Boş kovanlar
-Pompalı Tüfek
Detaylar

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