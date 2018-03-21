Esenyurt'ta silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, elinde silahla Sanayi Mahallesi'nde 1656 Sokak'taki fabrikaya gelen A.B. ile buradakiler arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, fabrikada bulunanlar A.B'nin elindeki silahı almaya çalıştı. Sokakta devam eden olay sırasında A.B'nin ateş etmesi sonucu İrfan Tepe olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan Ömer Tepe ve Güneş Aras, hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Tepe'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

A.B, olayda kullandığı silahla polis ekiplerince gözaltına alındı.

A.B'nin daha önce işten çıkartılan iki kadının durumunu görüşmek üzere fabrikaya geldiği ve olayın bu sırada yaşandığı bildirildi.

Bu arada, olay anı güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, A.B'nin, elindeki silahı almaya çalışanlara ateş açması ve yaralananların yere düşmesi yer alıyor.