Esenyurt'ta standartlara uymayan tabelalar sökülüyor

İSTANBUL (AA) - Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, ilçeye yerleşen sığınmacıların kurduğu işletmelerde standartlara uymayan tabelaların sökümüne başladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, gelişigüzel tasarlanmış, yabancı kelimelerin kullanıldığı, imla hatalarının olduğu işletme tabelalarının görüntü kirliliği oluşturduğu ve vatandaşların yazılanları anlamamaları yönünde şikayetlerin arttığı belirtildi.

Tabelaların yüzde 75'inin Türkçe olması gerektiğinin işletmelere duyurulduğu aktarılan açıklamada, Suriyeli firmaların kısa bir süre içerisinde tabelalarını talimata uygun olarak değiştirdiği, verilen süreye rağmen değişimi yapmayan esnafların iş yeri tabelalarının çıkartıldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, Türkiye'de yaşayan herkes gibi Suriyeliler'in de kanunlara uymak zorunda olduğunu belirtti.

Suriyeli esnafla ilgili bir diğer önemli konunun da Arapça yazılı tabelalar olduğuna işaret eden Alatepe, "İnsanlar burada ne yapıldığını, ne satıldığını anlamakta zorlanıyordu. Biz de tabelalar için yüzde 70 Türkçe yüzde 30 Arapça kelime uygulaması getirecektik. Bu arada hükümetimiz tabeladaki Türkçe oranını yüzde 75 olarak belirledi. Biz de kanuna uyarak yüzde 75 Türkçe oranında düzenlememizi yaptık." ifadelerini kullandı.

