HABER

ESENYURT'TA SURİYELİ ESNAFA TÜRKÇE TABELA UYARISI

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 13:31 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: İSTANBUL DHA Esenyurt'ta faaliyet gösteren büyük çoğunluğu Suriyelilere ait işyerlerindeki standartlara uymayan tabelalar zabıta ekipleri tarafından sökülüyor.

Haber-Kamera: İSTANBUL DHA
Esenyurt'ta faaliyet gösteren büyük çoğunluğu Suriyelilere ait işyerlerindeki standartlara uymayan tabelalar zabıta ekipleri tarafından sökülüyor. İlçedeki tabelalara TSE standartları gereği en az yüzde 75'i Türkçe olma zorunluluğu getirildi. Belediye tarafından yapılan uyarılardan sonra bir kısım esnaf tanınan sürede tabelalarını değiştirdi, değiştirmeyenler ise zabıta ekipleri tarafından sökülüyor.
Suriyelilerin en çok yaşadığı yerlerden birisi olan Esenyurt'ta Suriyeli esnaf için düzenlemeler getiriliyor. Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe'nin geçtiğimiz günlerde bizzat katıldığı Suriyeli esnafa yönelik hijyen denetiminin ardından ilçeye yerleşen sığınmacıların kurduğu işletmelerin tabelalarına TSE kararı gereği yüzde 75 Türkçe kelime kullanma zorunluluğu getirildi.
Suriye'de iç savaşın başlamasıyla çok sayıda Suriyeli Türkiye'ye gelmiş ve bu insanların bir kısmı çeşitli yerlerde işyerleri kurmuştu. Bu çerçevede Suriyelilerin yoğun yaşadığı Esenyurt'ta da birçok noktada ağırlığı lokanta ve gıda ticareti üzerine birçok firma açıldı. İşyerlerinin büyük bir kısmı da tabelaların çoğunluğunu Arapça yapmıştı. Gelişigüzel tasarlanmış, yabancı kelimelerin kullanıldığı, imla hatalarının olduğu tabelaların görüntü kirliliği oluşturduğu, vatandaşların da yazılanları anlamamaları yönünde şikayetlerin de artmasıyla birlikte Esenyurt Belediyesi harekete geçti. İşletmelere yapılan duyuruyla tabelaların yüzde 75'inin Türkçe olması gerektiği bildirildi. Bunun üzerine Suriyeli firmalar kısa bir süre içerisinde tabelalarını talimata uygun olarak değiştirdi. Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, verilen süreye rağmen değişimi yapmayan esnafa müdahale ederek tabelalarını kaldırdı.
Yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, Suriyeli sığınmacıların en yoğun yaşadığı ilçenin Esenyurt olduğunu belirterek, bu insanların içerisinde yerleşik düzene geçen, dükkan açanlar olduğunu hatırlattı. Türkiye'de yaşayan herkes gibi Suriyelilerin de kanunlara uymak zorunda olduğunu ifade eden Başkan Alatepe, özellikle hijyen konusunda yapılan denetimlerde uygunsuz şartlarda faaliyet gösterenlerin mühürlendiğini ve eksikliklerini giderenlerin faaliyetlerine yeniden başladığını belirtti. Bir diğer önemli konunun da Arapça yazılı tabelalar olduğunu ifade eden Alatepe, şunları söyledi:
"İnsanlar burada ne yapıldığını, ne satıldığını anlamakta zorlanıyordu. Biz de tabelalar için yüzde 70 Türkçe yüzde 30 Arapça kelime uygulaması getirecektik. Bu arada hükümetimiz tabeladaki Türkçe oranını yüzde 75 olarak belirledi. Biz de kanuna uyarak yüzde 75 Türkçe oranında düzenlememizi yaptık. Hijyen ve tabela uyum konusundaki denetimlerimiz aralıksız devam edecek. -Suriyelilerden de olumlu tepkiler aldık. Özellikle hijyen denetimlerimizle bizim de adımızı temize çıkardınız diyorlar. Suriyelilerin yaptıkları yemekte kullandıkları baharatlardan oluşan kokuyu önlemek için de filtre takma zorunluluğu getirdik"
Zabıta ekiplerinin çalışmalarını gören vatandaşlar da hijyen denetimleri ve tabela uygulamalarından memnuniyetlerini dile getirdiler. Esenyurt'ta zabıta ekiplerinin hijyen ve tabela denetimlerine artırarak devam edeceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
-Esenyurt Belediyesi Zabıta ekiplerinin tabela denetim ve söküm çalışmaları,
-Suriyelilere ait işyerleri, Arapça yazılı tabelalar, tabelaların sökülmesi,
-Vatandaşlarla röportaj
-Tabelasını kendi söken Suriyeli esnaf
-Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe ile röportaj
-Zabıtaların hijyen şartlarına uymayan işyerlerini mühürleme çalışması

29.06.2018 - 13.02 Haber Kodu : 180629052

PARTNERPopüler 101 Okey oyunu 101 Çanak Okey, Android ve iPhone'daPopüler 101 Okey oyunu 101 Çanak Okey, Android ve iPhone'da
Seçim sonrası tatilciler sahillere akın ediyorSeçim sonrası tatilciler sahillere akın ediyor
Kırkpınar eski ağası, kıyıya vuran yunusların hayatını kurtardıKırkpınar eski ağası, kıyıya vuran yunusların hayatını kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP'den İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert tepki: İç savaşın adımı atılıyor

CHP'den İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert tepki: İç savaşın adımı atılıyor

Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu

Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu

Sinem cinayetinde şok detaylar: İç çamaşırı tersten giydirildi! Sutyeninde sanıkların DNA’sı bulundu

Sinem cinayetinde şok detaylar: İç çamaşırı tersten giydirildi! Sutyeninde sanıkların DNA’sı bulundu

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Berk Oktay yine çıplak videosuyla gündemde!

Berk Oktay yine çıplak videosuyla gündemde!

Muharrem İnce, 24 Haziran gecesi neredeydi? Olay yaratacak iddia

Muharrem İnce, 24 Haziran gecesi neredeydi? Olay yaratacak iddia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da bugün! Tabelalar tek tek sökülüyor

İstanbul'da bugün! Tabelalar tek tek sökülüyor

TSK: 1'i sözde lider kadrosundan olmak üzere 56 terörist öldürüldü!

TSK: 1'i sözde lider kadrosundan olmak üzere 56 terörist öldürüldü!

Kan donduran olay! Banyoda doğurduğu bebeğini 5'nci kattan attı

Kan donduran olay! Banyoda doğurduğu bebeğini 5'nci kattan attı

Kuran kursunda imam rezaleti!

Kuran kursunda imam rezaleti!

Kayıp kız Eylül ile ilgili son dakika gelişmesi! Arama çalışmalarına katılmış...

Kayıp kız Eylül ile ilgili son dakika gelişmesi! Arama çalışmalarına katılmış...

Muharrem İnce gitmeden CHP'den istifa haberi geldi!

Muharrem İnce gitmeden CHP'den istifa haberi geldi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.