ESENYURT'TA TAMİRHANEDE YANGIN : 6 ARAÇ YANDI (1) 

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA
Esenyurt'ta bir oto tamirhanesinde çıkan yangında 6 araç hasar gördü.
Esenyurt İstiklal Mahallesi 565 sokakta bulunan tek katlı oto tamirhanesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Tamirhanede bulunan 6 araç yandı.
Görüntü Dökümü:
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-Yangından alevli görüntü
-İtfaiyenin çalışması
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