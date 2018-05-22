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- ESENYURT'TA UBER SÜRÜCÜSÜNE TEHDİT YAĞDIRAN TAKSİCİLERE OPERASYON

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 17:14 | Son Güncelleme

- Görüntüler polisi harekete geçirdi, tehdit ve küfürler yağdıran taksicileri yakalamak için operasyon düzenleniyor.

- Görüntüler polisi harekete geçirdi, tehdit ve küfürler yağdıran taksicileri yakalamak için operasyon düzenleniyor.

İstanbul DHA
Esenyurt'ta UBER aracının önü taksiciler tarafından kesildi. Küfürler ve tehditler savuran taksiciler, UBER sürücüsüne sistemine girip bir daha buraya göndermemelerini yazmasını istedi. Tehditler ve küfürler arasında UBER sürücüsü zor anlar yaşadı. Taksicilerin yolu açmasının ardından UBER sürücüsü olay yerinden ayrıldı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polis, operasyon düzenledi. Olayın geçtiği bölge çevresindeki taksi duraklarına operasyon düzenleyen polis, görüntülere yansıyan taksicileri arıyor.

Görüntü Dökümü:
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-UBER aracının yolunu kesen taksicilerin tehdit ve küfürler yağdırması
-Polisin yaptığı operasyon
-Detaylar

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