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ESENYURT'TA UYUŞTURUCU OPERASYONU

GÜNCEL HABERLERİ | 09.02.2018 06:01 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Esenyurt'ta bir rezidanstaki 6 adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Esenyurt'ta bir rezidanstaki 6 adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyona Özel Harekat polisi de katılırken, hassas burunlu 'Gold' isimli narkotik köpeği de aramalara katıldı. Operasyonda 5 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU HAP AYAKKABIDA BULUNDU
Operasyon yapılan 6 rezidans dairesine giren polis ekipleri içeride bir süre arama yaptı. Polis ekiplerinin araması sırasında bir dairede ayakkabıların içine saklanmış satışa hazır çok sayıda uyuşturucu madde, hassas terazi ve bir miktar para ele geçirildi. Bu sırada polis operasyon yapılan daireden şüphelilerin aşağıya birşey atmış olma ihtimaline karşı rezidansın bahçesinde bir süre arama yaptı. Operasyon sırasında gözaltına alınan 5 yabancı uyruklu şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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- Operasyon yapılan rezidans sitesi
- Özel harerkat polisinin içeri girmesi
- Gözaltına alınan şüpheliler
- Ele geçirilen uyuşturucu madde ve paralar
- Polis köpeğinden görüntü
- Polislerin bahçede arama yapması
- Zırhlı polis aracından görüntü
- Genel ve detaylar

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