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Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 06:28 | Son Güncelleme

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda şüpheliler yakalandı

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheliler gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen kişilere ait 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Helikopter destekli, özel harekat polisinin de katıldığı operasyonda yapılan aramalarda uyuşturucu ele geçirildi.

Uyuşturucu satıcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Esenyurt İstanbul Emniyet Müdürlüğü operasyon polis uyuşturucu

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