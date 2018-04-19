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Esenyurt'ta yangın çıkan apartmanda 12 kişi mahsur kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 04:37 | Son Güncelleme

Apartmanın üst katlarında mahsur kalan ve dumandan etkilenen bina sakinleri merdivenli itfaiye aracıyla tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta bir binada çıkan yangında mahsur kalan ve dumandan etkilenen 12 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Selahaddin Eyyubi Mahallesi 1159. Sokak'ta bir apartmanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler binanın giriş katını sardı. Bu katta bulunan apartman sakinlerinden bazıları kendilerini güçlükle dışarı attı.

Yangın nedeniyle binanın içini duman kapladı. Üst katlardaki kişiler ise mahsur kaldı ve dumandan etkilendi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

- Merdivenli itfaiye aracıyla tahliye edildiler

Yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri, üst katlarda mahsur kalan 12 kişiyi merdivenli araçla indirerek olay yerinde hazır bekleyen 112 Acil Servis görevlilerine teslim etti.

Aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu bu kişiler ambulanslarla Esenyurt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye görevlileri daha sonra binada duman tahliyesi çalışması yaptı.

Polisler ise olay yerine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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