Esenyurt’ta yaşayan Suriyelilerin ülkelerine dönüş kuyruğu

İSTANBUL, (DHA) - ESENYURT'TA yaşayan 100’e yakın Suriyeli aile, memleketlerine dönmek için Esenyurt Belediyesi’ne başvurdu. Suriyelilerin dönüş talebi yoğun olunca uzun kuyruklar oluştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hem Fırat Kalkanı hem de Zeytindalı Operasyonu ile Suriye’de büyük bir bloğu teröristlerden temizlemişti. Suriye’de Türkiye sayesinde oluşan güvenli bölgelere de bölge halkı yavaş yavaş dönmeye başladı. Esenyurt’ta bir süredir misafir olan Suriyeliler de memleketlerine dönmek için belediye de uzun kuyruklar oluşturdu.

35 SURİYELİ MART AYINDA GÖNDERİLDİ

Esenyurt’ta yaşayan 100 civarında Suriyeli aile Afrin ve Cerablus’un huzur bulmasıyla ülkelerine dönmek için belediyeye başvuru yaptı. Esenyurt Belediyesi, Kızılay ve AFAD’la birlikte geride kalan Mart ayında 35 Suriyeliyi ülkesine göndermişti. Esenyurt Belediyesi’nin bu girişimiyle ilçede yaşayan çok sayıda Suriyeli de ülkelerine gitmek için başvuru da bulundu.

“ORALAR HUZUR BULDUKÇA MEMLEKETLERİNE DÖNEN SURİYELİLER DE ARTIYOR”