Esenyurt’ta yoğurt üretimi yapılan markette şok görüntüler

Esenyurt’ta Suriyelilere ait bir markete yapılan denetimde ortaya çıkan görüntüler ’bu kadarına da pes’ dedirtti. Hijyen şartlarına uyulmadan yoğurt üretiminin yapıldığı işyerinde tarihi geçmiş et ve tavuk ürünlerine rastlanırken, zabıta ekipleri iş yerini mühürledi.
Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından Bağlarçeşme Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir markette denetim yapıldı. Suriyeliler tarafından işletilen marketin bodrum katında yapılan incelemelerde, hijyen şartlarına uyulmadan yoğurt üretimi yapıldığı tespit edildi. Ayrıca, kaynağı belli olmayan, tarihi geçmiş et ve tavuk ürünlerine de rastlandı.
İşyerine yapılan baskında ortaya çıkan manzara bu kadarına da pes dedirtti. Görüntülerde adeta pislik içerisindeki işyerinde ortaya bırakılan yoğurtlar, peynirler kameralara yansıyor.
Pislik içindeki iş yeri mühürlendi
Sağlıksız şartlarda üretilen ve depolanan et ve süt ürünlerine el koyan zabıta ekipleri, ruhsatsız işletildiği tespit edilen işyerini de mühürledi.
El konulan gıda maddeleri İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri gözetiminde imha edildi. Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin ilçedeki denetimlerini artırarak devam edeceği belirtildi.
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