ESENYURT'TA YOL ÇÖKTÜ, KAMYON YAN YATTI

Haber- Kamera : Alper KORKMAZ İSTANBUL DHA
Esenyurt'ta bir inşaatın temel kazma çalışması sırasında toprak kaydı. Kaymanın etkisiyle bir kamyon yan yattı.
Olay dün gece saatlerinde Akçaburgaz Mahallesi, 3067 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde temel kazma çalışması yapılan bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Kayma nedeniyle yol üzerinde derin yarıklar ve çukurlar oluştu. Sokak üzerindeki park halinde bulunan kamyon yan yattı. Olayda ölen yada yaralanan olmazken, olay yerine gelen belediye ekipleri yola güvenlik şeridi çekerek yolu trafiğe kapattı.
Görüntü Dökümü:
----------------
-Kamyondan görüntü
-Yarık ve çukurlardan görüntü
-İnşaattan görüntü
-Diğer detaylar
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk yaştaki evliliklere ilişkin açıklama
Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül hakkında olay iddia
Misafirliğe giden anneye 'modern hırsız' şoku
Son dakika! Suudi Arabistan basını duyurdu: Füze engelledik
İran'da neler oluyor? Son durum çok kötü! Sosyal medyada olay kareler!
Acılı anne ilk kez konuştu! Yürek yakan sözler
Alaska'da uzaylı istilası! Sosyal medya sallandı
Kurt kız büyüdü! İşte son hali
Erdoğan mesajı verdi: Yeni bir döneme girildi
Ve Selahattin Demirtaş bıraktı! Mektupla açıkladı
Tehlikeli virüs alarmı! Önümüzdeki haftaya dikkat
Okuyucu Yorumları 0 yorum