Esenyurt'taki şüpheli ölüm

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta intihar ettiğini öne sürdüğü kız arkadaşı Buket Şişek'i (18) hastaneye bırakıp kaçan şüpheli gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 31 Aralık 2017'de Esenyurt'ta bir sitenin beşinci katındaki günlük kiralık daireden atlayarak intihar ettiği öne sürülen Şişek'in ölümüne ilişkin, çalışma başlattı.
Şişek'i yaralı halde hastaneye bırakıp kaçan Erhan M'nin yakalanması için çalışmalarını sürdüren ekipler, şüphelinin Bağcılar'da bir restorandan yemek siparişi verdiğini belirledi. Adrese baskın düzenleyen ekipler, üzerinden Gökhan E. adına düzenlenmiş sahte kimlik çıkan Erhan M.'yi yakaladı.
Emniyette "tehdit, kasten yaralama, uyuşturucu madde ticareti ve hırsızlık" suçlarından 11 kaydı ve 5 suçtan aranması olan şüpheli hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası da bulunduğu öğrenildi.
Şüphelinin emniyetteki sorgusunda Şişek'in intihar ettiğini savunarak, kendisinin kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle hastaneden kaçtığını öne sürdüğü belirtildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, "kasten öldürme" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
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